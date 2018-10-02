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300 bin araç hurdada yatıyor! Otopark sahipleri isyan etti

Borçları nedeniyle, icralık olan araçların çekildiği yediemin otoparklarında bulunan toplam araç sayısının 300 bini geçtiği bildirildi.

02 Ekim 2018 Salı 11:39
300 bin araç hurdada yatıyor! Otopark sahipleri isyan etti

Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları nedeniyle, icralık olan araçların çekildiği yediemin otoparklarındaki araç sayısı 300 bini geçti.

Sabah’ın haberine göre, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Otoparklardaki doluluk oranı da yüzde 80'e ulaştı. Bu durumdan mağdur olan yediemin otoparkı sahipleri Adalet Bakanlığı'nın kapısını çaldı. Bu araçların ihale yoluyla elektronik ortamda satışa çıkarılması, sürecin hızlandırılması için İcra İflas Kanunu'nda düzenleme yapılmasını talep etti.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında icra ve iflas işlerinin hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak yeni icra dairesi modelinin yaygınlaştırılması için düğmeye basıldı. Bu adımın yediemin otoparklarında çürümeye bırakılan binlerce aracın da ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunması bekleniyor.

On yıldır bekleyen araçlar var

Yediemin otoparkı işletmecisi Rasim Uluç, on yıldır otoparkta bekleyen araçlar olduğunu belirterek, "Otopark parası kendi değerini aşmış durumda. Muhafaza değerini çoktan kaybetmiş olmalarına karşın kayıtlarını silemiyoruz. Bu araçlar normal zamanda, yasaların belirlediği tarihlerde satılsa devletin kasasına da önemli miktarda para girecek. Hurdası bile milli servet" dedi. Trafik kazası yapmış, hacizli, eksik evrak nedeniyle trafikten men edilip otoparklara çekilen araçların devlet tarafından 6 ay içinde satılması gerekiyor. İcra İflas Kanunu'na göre bir yılda satılmayan araçların üzerindeki haczin düşmesi gerekiyor.

Yasal düzenleme istiyorlar

Yediemin otoparkı işletmecileri yaşadıkları mağduriyeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlığa gönderdikleri yazıda bu araçların satışının hızlandırılması için İcra İflas Kanunu'nda düzenleme yapılmasını istedi. Bu araçların elden çıkarılması için Türkiye'nin her yerinden teklif alınarak elektronik ortamda satışa çıkarılması önerisinde bulundu.

Makine Kimya alsın

Otoparklarda bekletilen bu araçların bir kısmı fiilen hurdaya çıkmış durumda. Otoparkçıların bir diğer önerisi de bu araçların Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na satılarak ülke ekonomisine kazandırılması. Böylece hem devlet hem de vatandaş ile otoparkçılar kazanacak.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:39
  1. Hurda araçlar
  2. Yediemin otoparkı
  3. Otopark işletmecileri

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