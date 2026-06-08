30 otobüsün tamamı tek markadan! İşte o tercih

Pazar ihtiyaçlarına uygun özgün ve yenilikçi ürünlerle turizm firmalarının tercihi olmaya devam eden TEMSA, Antalya merkezli Diana Travel’a 9 adet Safir model otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Yeni teslimatla birlikte Diana Travel bünyesindeki 30’a ulaşan araçların tamamı TEMSA markalı otobüslerden oluşuyor.

Turizm taşımacılığı sektörünün köklü firmalarından Diana Travel, araç yatırımlarında TEMSA’yı tercih etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda TEMSA ile Diana Travel arasındaki iş birliği, 9 adet Safir teslimatıyla büyümeye devam etti. Böylece şirket bünyesindeki tüm otobüsler TEMSA araçlarından oluşurken, filo dağılımı ise 17 adet Safir, 9 adet MD9 ve 4 adet Maraton olarak şekillendi.

“Turizm taşmacılığında güvene dayalı iş birlikleri oluşturuyoruz”

Teslimata ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEMSA Yurt İçi Satış Direktörü Baybars Dağ, “Turizm taşımacılığında güvene dayalı, uzun soluklu iş birlikleri kurmayı ve müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı çok önemsiyoruz. Antalya merkezli Diana Travel ile yıllara dayanan güçlü iş birliğimizi de yeni teslimatlarla büyütmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün şirketin filosundaki tüm otobüslerin TEMSA araçlarından oluşması ise ortaya koyduğumuz ürün kalitesinin, satış sonrası hizmet anlayışımızın ve müşterilerimizle kurduğumuz sürdürülebilir ilişkinin güçlü bir göstergesi. Bu anlamda Diana Travel’ın TEMSA’ya duyduğu bu güveni yalnızca yeni bir yatırım kararı olarak değil, müşteri memnuniyeti merkezinde kurduğumuz sağlam yapının doğal sonucu olarak görüyoruz” dedi.

“Filomuzun tamamını TEMSA kalitesi ve güvencesiyle buluşturduk”

Diana Travel Operasyon Müdürü Zeynel Küçük ise teslimata ilişkin şunları söyledi: “TEMSA, bugüne kadar en yoğun sezonlarımızda ve zorlu operasyonlarımızda yanımızda yer alan stratejik çözüm ortağımız oldu. Sahada elde ettiğimiz deneyim, istikrarla büyüyen iş birliğimizi her geçen gün daha da sağlam bir zemine taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada teslim aldığımız 9 adet Safir ile birlikte toplam otobüs sayımızı 30’a çıkarırken, filomuzun tamamını TEMSA kalitesi ve güvencesiyle buluşturmuş olduk. Operasyonel verimlilikten yolcu konforuna, satış sonrası destekten sürdürülebilir hizmet anlayışına kadar her alanda TEMSA’nın farkını net şekilde hissediyoruz. Bu güçlü bağın büyüyerek devam edeceğine inanıyorum.”