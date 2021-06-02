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Yerel 30 dereceydi! Bugün kar yağdı
Yerel

30 dereceydi! Bugün kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da bugün kar sürprizi yaşandı. Geçen hafta 30 dereceleri gören bölgede şimdi 5 santimetre kar var.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:56:00 -
30 dereceydi! Bugün kar yağdı

Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı Bursa’da hava sıcaklıkları düştü. Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2543 metre yükseklikte Uludağ’a ise kar yağdı. Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi’nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.

Uludağ’da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, sabah uyananlar beyaz örtü sürprizi yaşadılar.

Tadilat yarım kaldı

Uludağ’daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, ’’ Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından Haziran ayında yeniden karla uyandık.’’ dedi.

Geçen senelere göre bir sürpriz yaşadıklarını belirten Fatih Kaya, ’’Aniden düşen hava sıcaklığı kar yağdırdı. Biz de beklemiyorduk. Hatta "havalar güzel" diye tadilat yapıyorduk, ama yarım kaldı. Artık havanın ısınmasını bekleyeceğiz’’ dedi.

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