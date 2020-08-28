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Aktüel 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Aktüel

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: - "Vatanımızı korumak ve el birliğiyle yükseltmek hepimizin en yüce görevidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:21:27 -
30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, iç ve dış mihrakların tüm saldırılarına karşı omuz omuza yaşatılan Cumhuriyet'i gururla yüceltmeye devam edeceklerini belirterek "Vatanımızı korumak ve el birliğiyle yükseltmek de hepimizin en yüce görevidir." ifadelerini kullandı.

Şeker, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 98'inci yılının onurla kutlandığını vurguladı.

Zaferin önemine dikkati çeken Şeker, "Bu tarihi zaferi bize armağan eden, canı pahasına vatan toprağını müdafaa eden, milletimizin bağımsızlığı için savaşan şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Birliğimizin, inancımızın, vatanımıza olan bağlılığımızın köklerinin büyük fedakarlıklarla örülmüş bir tarihe tutunduğunu biliyoruz. Atalarımızın yaktığı özgürlük meşalesi bu uğurda kazanılmış her savaşın sonunda, gücümüzü sınayan her zorlukta, beraberliğimize karşı duran her tehditte giderek artan ışığıyla yolumuzu aydınlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İç ve dış mihrakların tüm saldırılarına karşı omuz omuza yaşatılan Cumhuriyet'i, gururla yüceltmeye devam edeceklerinin altını çizen Şeker, şunları kaydetti:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile verilen bağımsızlık mücadelesinde ve sonrasında memleketimiz için seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Uğruna hayatlarını verdikleri vatanımızı korumak ve el birliğiyle yükseltmek de hepimizin en yüce görevidir. Tüm bu duygularla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

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