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Aktüel 3 yıl önce gerçekleşmiş! Batan gemiyle ilgili yeni detay
Aktüel

3 yıl önce gerçekleşmiş! Batan gemiyle ilgili yeni detay

Yeniakit Publisher
2024-02-15 12:29:00 -
3 yıl önce gerçekleşmiş! Batan gemiyle ilgili yeni detay

Marmara Denizi'nde batan geminin 2021 yılında da karaya oturduğu ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası yakınlarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ortaya çıktı. Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanının durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istediği belirtildi. Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.

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