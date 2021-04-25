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Eğitim 3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?
Eğitim

3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?

Lise sınavları ertelenir mi? Koronavirüs salgını son bir yıldır sağlıktan, eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Kısmi kapanma kararıyla birlikte 81 ilde 8.vVe 12.sıınflar hariç tüm kademeler uzaktan eğitime devam ediyor. Liselerde 2.dönem sınavlarının yapılacağı tarihe ilişkin daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada 3 Mayıs’ı işaret etmişti. Milyonlarca kişi sınavların salgının seyrine bağlı olarak ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Lise sınavları iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:51:00 -
3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?

Liselerde okul sınavları yapılacak mı? 15 Şubat ve 2 Mart’ta yüz yüze eğitime ilişkin önemli adımlar atılmıştı. İlk dönem yapılamayanlar yazılılar da mart ayında yüz yüze olarak tamamlanmıştı. Ancak ülke genelinde artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma ilan edildi. Bu sebeple 8. ve 12.sınıflar haricinde tüm sınıflar uzaktan eğitime devam ediyor. Liselerde ikinci dönem sınavlarının 3 Mayıs’ta yapılacağı açıklanmıştı. Artan vakalar sebebiyle sınavların durumu ise merak ediliyor. Lise sınavlarına ilişkin açıklama var mı?

3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada salgının seyrine göre kararlar alınabileceğini ifade etmişti. Bakan Selçuk, “Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız” dedi.

Kabine toplantısının tarihi net olarak açıklanmasa da 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin kararların alınması bekleniyor.

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