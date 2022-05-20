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Spor 3. Lig play-off finalleri ne zaman oynanacak? 3 lig play-off maçları:
Spor

3. Lig play-off finalleri ne zaman oynanacak? 3 lig play-off maçları:

Futbolseverler 3. Lig play-off final maçlarını merak ediyor. TFF 3. Lig play-off finallerinin programı açıklandı. Peki 3. Lig play-off finalleri ne zaman oynanacak? Fethiyespor-İçel İdmanyurdu, Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 11:18:00 - 2022-05-20 11:19:07
3. Lig play-off finalleri ne zaman oynanacak? 3 lig play-off maçları:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final müsabakaları sonucunda Artvin Hopaspor, Arnavutköy Belediyespor, Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, finallere kaldı.

Tek maç eleme usulüne göre Ankara ve Kayseri'de oynanacak final müsabakaları sonrasında 3 takım daha TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanacak. Finaller, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Fethiyespor-İçel İdmanyurdu maçı ne zaman?

23 Mayıs Pazartesi saat 20.00 Fethiyespor-İçel İdmanyurdu (Eryaman) maçı oynanacak.

İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır maçı ne zaman?

24 Mayıs Salı günü saat 18.00'da Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Kayseri Kadir Has) maçı oynanacak.

İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır ne zaman?

25 Mayıs Çarşamba:

16.00 İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

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