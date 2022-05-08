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Yerel 3. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Yerel

3. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Iğdır'da dengesini kaybederek inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 19:46:00 -
3. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Iğdır’da inşaatta çalışan bir işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Iğdır Bağlar Mahallesi, Kafkas Caddesi, Gürel Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar köyünde yaşayan Ömer Üçrak çalıştığı inşatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Üçrak, Yüzbaşılar Köyü mezarlığında defnedildi.

6 ay önce evlendiği öğrenildi

Ömer Üçrak’ın 4 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesini kaybettiği öğrenildi. Ömer Üçrak’ın 5 kardeşin tek erkek evladı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

 

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