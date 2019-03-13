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3 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 45 kişi gözaltında

Terör örgütüFETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
3 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 45 kişi gözaltında

Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Denizli kent merkezi ile Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 29'u kadın 45 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek gözaltına alındı.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. Denizli
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. FETÖ operasyonu
  5. Terörle Mücadele
  6. Gözaltılar var

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 38 dk önce
    Bütün partiler Haçlı kuklası fettuşi kaynıyor, onlara dokunulmazlık mı verildi? Bu ne aymazlıktır.
  • MilletMillet39 dk önce
    Ankaradaki Denizlili fetö itlerine ne zaman sıra gelecek, bekliyoruz

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