3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.
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