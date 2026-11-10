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Gündem 3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
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3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

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Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR BİTMEZ VE HİÇ BİTMEYECEK

İdam isteruk ve hainler bittiniz bitiksiniz sonunuz geldi az kaldı. DEVLETİN İÇİNDE HALA VARLAR VE HÜKÜMETİ KÖTÜ GÖSTERMEK İÇİN İŞ BAŞINDALAR
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