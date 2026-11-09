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Gündem Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!
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Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!

Yeniakit Publisher
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Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddialar ve sorulan cevapsız sorular sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın’ın kürsüden yaptığı sert konuşmada, eski yönetici Erden Timur’un "35 milyon dolar verdim" açıklamalarını masaya yatırarak kulüp hesaplarındaki usulsüzlük ve belirsizlik şüphesini dile getirdi.

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında konuşan Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın, eski yönetici Erden Timur’un “35 milyon dolar verdim” açıklamasını gündeme taşıdı. Kulübün hesaplarında söz konusu paraya ilişkin bir kayıt göremediğini belirten Aşkın, paranın nereye ve hangi hesap üzerinden aktarıldığının açıklanmasını istedi.

Aşkın, "Bu Almancı arkadaş 'Ben buraya 35 milyon dolar verdim' diyor. Hesaplara bakıyorum, öyle bir şey görmüyorum. Nerede bu para? Nereye verildi? Hangi hesapta? Alacak mı?" diyerek kulübün mali şeffaflığına adeta imha füzesi fırlattı. Sarı-kırmızılı camianın ve kamuoyunun günlerdir tartıştığı bu skandala yönetimin basiretli bir yanıt vermek yerine konuyu geçiştirmeye ve kapatmaya çalışması ise bardağı taşıran son damla oldu. Atanmış isimlerin ve tutulmuş adamların kulüp üzerinde kurduğu bu karartma tablosuna tepki gösteren Aşkın, "Galatasaray camiası bunları hak etmiyor!" diyerek karanlık ilişkiler yumağını ve yönetim zafiyetini bir kez daha kamuoyunun vicdanına sundu.

 

İşte Taner Aşkın'ın o sözleri;

Bu Almancı arkadaş "Ben buraya 35 milyon dolar verdim" diyor. Ben hesaplara bakıyorum, öyle bir şey görmüyorum 35 milyon dolar. Zaman içerisinde bunu siz de söylediniz sayın başkan, arkadaşın o parayı verdiğini söylediniz. Ama bu para nerede? Nereye verildi? Nerede? Hangi hesapta? Alacak mı?  

Bu adam stadyum kiraladı. Kiraladığı zaman ne yaptı bu adam? Bakın, şöyle söyleyeyim, dedi ki; "1 lira fazla veren olursa ben bunu devrederim" dedi. Niye? Niye biliyor musunuz? Açıklıkla söyleyeyim size. Çünkü orada bir imza eksik, bakanın imzası eksik. Onu fırsat olarak bildi ve kullandı.

Sadece Galatasaray divanında bu konuş konuşulmuyor. Her tarafta konuşuluyor. Sosyal medyaya gidin, gazetelere gidin, özel tutulmuş adamların yaptıkları programları dikkatle izleyelim. Galatasaray camiası bunları hak etmiyor. Bakın, bunları hak etmiyor, tekrar tekrar söylüyorum. Galatasaray camiası, doğru, haklı olabilirsiniz, arkadaş burada olmayabilir. Ama arkadaş zaten atanmış bir insan, seçilmiş bir insan değil.

Başka başka hiçbir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar, anlaşıldığı kadarıyla şöyle söyleyeyim; yani ne olursa olsun, her şey olsun, burada konuşulmasın. Esas konuşulacak yer burası, biz bunları konuşmadığımız sürece dışarıda herkes bunları konuşacak.  

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