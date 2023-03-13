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Yerel 3 FETÖ'cü enselendi
Yerel

3 FETÖ'cü enselendi

Denizli’de 3 FETÖ üyesi yakalandı; 1 tutuklandı, 2'si hakkında işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 16:03:00 -
3 FETÖ'cü enselendi

Denizli’de son bir hafta içinde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlar açıklandı. Yapılan faaliyette “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde 2 üye daha yakalandı.

İHA'nın haberine göre, yakalanan üyeler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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