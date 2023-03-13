3 FETÖ'cü enselendi
Denizli’de 3 FETÖ üyesi yakalandı; 1 tutuklandı, 2'si hakkında işlem yapıldı.
Denizli’de son bir hafta içinde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlar açıklandı. Yapılan faaliyette “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde 2 üye daha yakalandı.
İHA'nın haberine göre, yakalanan üyeler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.