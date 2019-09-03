3 Eylül tarihinde nerede deprem oldu? 3 Eylül tarihinde nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, en son deprem olan yerler...

3 Eylül tarihinde nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, en son deprem olan yerler... 3 Eylül tarihinde nerede deprem oldu? 2019.09.03 07:07:02 38.7333 26.5548 9.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.03 06:30:09 34.9128 26.4475 82.9 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.03 04:27:53 38.1738 37.7952 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2019.09.03 03:17:36 35.6715 30.4530 31.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.03 03:14:31 35.8563 30.4088 21.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.03 03:09:06 35.8732 30.4048 12.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.03 01:10:37 36.9662 28.0827 12.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.09.03 00:18:11 39.3562 25.7985 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

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