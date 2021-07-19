3 doz aşı olan belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı. Helvacıoğlu, "Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum" dedi.
Corona virüsüne yakalanan Helvacıoğlu, “Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi nedeniyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı” ifadelerini kullandı.
“Toplam 3 doz aşımı oldum”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Helvacıoğlu, şunları belirtti:
* Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Karantina sürecini evde geçireceğim.
* Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
* Biliyorsunuz ki tedbir tercih değil zaruridir. Keşan’ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak.
* Allah’ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum.