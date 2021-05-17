Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme maddi kayıplar yaşadı. Bu kayıplar sebebiyle zor durumda olan esnafa bir kez daha yardım eli uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnafa iki ayrı grupta hibe ödemesi yapılacağını belirtti. Peki, 3 bin lira hibeyi kim alabilecek?

3 bin lira hibe kimler alabilir? Esnaf destek paketi 3 bin lira hibe

Esnafın merakla beklediği esnaf destek paketleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnaflarımıza yeni bir destek programının müjdesini paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara verenlere iki grup halinde destek olacağız. 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz” dedi.