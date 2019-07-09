3 bant bilardo şampiyonu Kazım Canbul

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvasının şampiyonu Kazım Canbul oldu.

Düzce’de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce’de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası 44 sporcunun katılımı ile Joker Bilardo Spor Salonunda yapıldı. 3 Bant Bilardo Turnuvası yarı finallerinde Hakan İpek, Baha Alptekin’i, Kazım Canbul ise Muzaffer Kahraman’ı geride bırakarak isimlerini finale yazdırdılar. Finalde karşılaşan Kazım Canbul ve Hakan İpek istekalarını konuşturdu. Kıyasıya geçen finalin ardından şampiyonluğa uzanan taraf ise Kazım Canbul oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk ile bilardo camiasının önemli isimleri takdim etti.