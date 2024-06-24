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Spor 3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım!
Spor

3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:57:00 - 2024-06-24 14:58:00
3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım!

Portekiz ile altıncı kez Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanan maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye maçının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte detaylar...

Portekiz ile altıncı kez Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanan maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda "Tur ve liderlik garanti. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz, Portekiziz!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım hayranları tarafından beğeniyle karşılandı ve büyük yankı buldu.

A Milli Takımımıza karşı 90 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1 golünün asistini yaparken şu ana dek EURO 2024'te oynadığı iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.
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