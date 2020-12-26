2’si muvazzaf 47 FETÖ’cüye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütünün “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’nın farklı semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan “sivil imamlar” ile haberleştikleri belirlenen 17 kişinin gözaltına alınmalarının kararlaştırıldığı belirtildi. Şüphelilerden 7’sinin aktif görevde olduğu öğrenildi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İzmir ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen ve 1 muvazzaf astsubay ile 7 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.



Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Ankara’daki sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.