  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!
Merkez Ana Partisi’nden açıklama: Cumhur İttifakı’nın yanındayız!
Adana'da korkutan yangın!
İSLAM 29.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-29 06:36:00 -
29.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَق۪يمِۜ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir."

 (İsrâ Suresi - 35)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ: 

Onuncu ödev ölçüyü ve tartıyı tam yapmaktır. Âyette bu ödevi yerine getirmenin hem ödev olarak iyi hem de sonucunun güzel olduğu belirtilmektedir. Râzî’ye göre ölçü ve tartıyı tam yapmanın iyi olması, bunu yapanın gerek Allah gerekse insanlar katında sevilmesidir; âkıbetinin güzel olması ise dünyada kendisine yarar sağlaması, âhirette de sevap kazandırmasıdır (XX, 206-207).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 481



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir."

(Suyuti, Câmiu’s-Sağir, No: 2336)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"SİHA'lardan daha önemli" diyen Mete Yarar, Türkiye'nin gizli yeni teknolojisini açıkladı! "TSK son saldırılarda kullandı"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yeni ve henüz açıklanmayan teknolojisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat..
Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin
Gündem

Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin

Taksim Camii'nin açılışında heyecanına yenik düşerek kurdeleyi erken kesen isimle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında güldüren bir di..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay