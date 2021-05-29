29.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَق۪يمِۜ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلاً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir."

(İsrâ Suresi - 35) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Onuncu ödev ölçüyü ve tartıyı tam yapmaktır. Âyette bu ödevi yerine getirmenin hem ödev olarak iyi hem de sonucunun güzel olduğu belirtilmektedir. Râzî’ye göre ölçü ve tartıyı tam yapmanın iyi olması, bunu yapanın gerek Allah gerekse insanlar katında sevilmesidir; âkıbetinin güzel olması ise dünyada kendisine yarar sağlaması, âhirette de sevap kazandırmasıdır (XX, 206-207).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 481







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir."



(Suyuti, Câmiu’s-Sağir, No: 2336)