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İSLAM 29.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-04-29 06:18:00 -
29.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذٖينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِؕ      مَتَاعٌ قَلٖيلٌ ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın;"

"Kısa süren bir faydalanma... Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken!"

  (Âl-i İmrân Suresi - 196-197)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Her ne kadar söze Hz. Peygamber’e hitap eden bir ifade ile başlanmışsa da asıl muhatap ümmetidir. Râzî’nin kaydettiğine göre bazı müminler ticaretle uğraşan Mekke müşriklerinin nimetler içerisinde yaşadıklarını görünce, “Allah’ın düşmanları refah içinde yaşıyorlar, biz ise açlıktan ve takatsizlikten ölüyoruz” demişler, bunun üzerine bu âyetler inmiştir. Bunların zengin yahudilere imrenenler hakkında indiği de söylenmiştir (IX, 152).

196. Âyet, Hz. Peygamber’in şahsında müminleri teselli etmekte ve kâfirlerin yeryüzünde nimetler içerisinde dolaşmalarına aldanmamalarını tavsiye etmektedir. Çünkü onlara verilen nimetler ne kadar çok olursa olsun geçici olup yok olmaya mahkûmdur; bu sebeple Allah katında hiçbir değeri yoktur. Nitekim 197. âyette kâfirlere verilen nimetlerin az bir dünya metaı olduğu ifade edilmiş, daha sonra da varacakları yerin cehennem olduğu bildirilerek dünya metaının kâfirler için cehennem azabına sebep olduğuna işaret edilmiştir.

178. âyette de “Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını arttırmaya yarıyor” buyurulmuştur. Oysa 198. âyette ifade buyurulduğu gibi rablerine karşı içtenlikle kulluk eden müminlere âhirette sürekli olarak içinde yaşayacakları cennet nimetleri verilecektir. Şüphesiz ki bu lutuf dünyada kâfirlere geçici olarak verilen nimetlerden çok daha iyidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 744

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kim Müslümanlar arasında bir yetimi tutar götürür, yiyeceği ve içeceğine onu ortak ederse, Allah onu,   mutlaka cennete koyacaktır.

 Ancak affedilmeyecek bir günah işlemişse, o başka!"

(Tirmizî, Birr, 14)

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