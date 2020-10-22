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Spor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 golf turnuvası düzenlenecek
Spor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 golf turnuvası düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:25:32 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 golf turnuvası düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında üç ayrı turnuva düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Klassis Golf Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenecek Cumhuriyet Kupası, 28-29 Ekim tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 29 Ekim'de yapılacak bir diğer turnuvayı ise Kemer Golf Kulübü, Atatürk Kupası ismiyle organize edecek.

Ankara'da da 29 Ekim'de Ankara Golf Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramı Turnuvası yapılacak.


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