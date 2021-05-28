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İSLAM 28.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-28 05:25:00 -
28.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyecekler.  

 (En'âm Suresi - 48)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ: 

Peygamberler yalnız “müjdeciler ve uyarıcılar olarak” gönderilmiş olup onlara samimiyetle kulak vererek “iman eden ve (böylece) halini düzelten” yani gerek kendilerini gerekse başkalarını ıslah edenler için artık korku kalmayacaktır. “Onlar üzüntü de çekmeyecekler”; çünkü gerçek anlamda güven de sevinç ve mutluluk da Allah yolundadır.

Âhirette böyle olacağı gibi, bazı maddî ve geçici sıkıntılara rağmen dünyada da müminler inanmanın, ibadet ve faziletin verdiği sükûn ve güvenle huzur bulurlar. Bu sebeple Allah’ın azabı ancak “zalim toplum”u kapsayacaktır. Dünyadaki herhangi bir musibet müminleri de etkilese bile, onların âhiretteki hayatları imanlarının ve iyi amellerinin kazandıracağı mutluluk ve nimetlerle bezenecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 406


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünya için) çalış, yarın öleceğini zanneden kişinin   korkması gibi (günahlardan) kork."

(Münavi, Feyzü’l-Kadir, II/12; Kenzü’l-Ummal, III/40, hn: 5379)

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