28 Şubat'ın kudretli şovmenleri Adli Tıp'ta

103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası 2018'de karara bağlanmış, 21 sanık müebbet hapis cezası aldı. Yargıtay, ağustos ayında 14 sanığa verilen cezayı onarken, rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen generaller tutuklandı.

Rütbeli sökülen darbeci generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ile Cevat Temel Özkaynak ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, cezaevi şartlarında tedavilerinin yapılamayacağını öne sürerek cezanın infazının ertelenmesi isteğiyle sağlık muayenesi talep etti.

Bunun üzerine sabah saatlerinde Fevzi Türkeri ile Cevat Temel Özkaynak da muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Mayenesi yapılan 3 darbeci general daha sonra cezaevine geti götürüldü.

Çetin Doğan kendini hala 'paşa' sanıyor

Öte ayndan 3 darbeci general ile birlikte İstanbul'a gelemeyn bir başka darbeci Çetin Doğan ise Adli Tıp Kurumu'nu İzmir'e ayağına çağırdı.

Ne olmuştu?

Daha önce dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'le birlikte 7 kişi muayene edilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu, sanıkların, cezanın infazının ertelenmesini gerektirecek bir sağlık sorunu olmadığına karar vermişti.