28 Şubatçıların oyalama taktiği sürüyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 28 Şubat davası kapsamında “hükümeti cebren vazife görmekten men” suçundan verilen müebbet hapis cezası ile aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 isim tutuklu bulundukları cezaevinden mahkemeleri oyalamaya devam ediyor.

Çetin Doğan, Ahmet Çörekçi ve Cevat Temel Özkaynak’ın da aralarında bulunduğu sanıklar, “Adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptılar.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla söz konusu başvurulara ilişkin Bakanlık görüşünün hazırlanmasında yararlanılmak üzere 28 Şubat dosyasını ve yakalama, gözaltı ve ev arama tutanaklarının, Cumhuriyet savcılığı tarafından alınan ifade tutanağı, sorgu tutanağı ile iddianamenin, tüm duruşma tutanaklarının, bilirkişi raporlarının, başvurucu veya müdafi tarafından yargılama sürecinde sunulan tüm yazılı savunma ve talep dilekçelerinin bir suretini talep etti.

UYAP üzerinden incelenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği sanıkların dilekçelerine göre ayrı ayrı gönderdiği yazılarda, “Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının 18.07.2022 gün ve 2022 sayılı yazısı ile; Çetin DOĞAN (Başvurucu) tarafından Anayasa Mahkemesi›ne Anayasa›da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddiasıyla 26 Temmuz 2021 tarihinde bireysel başvuru yapıldığı, Anayasa Mahkemesi tarafından iletilen, yazı ekinde yer alan Bölüme Sevk kararında başvurunun konusunun aşağıdaki gibi özetlendiği, ‘...Başvuru, kamuoyunda 28 Şubat davası olarak bilinen yargılamada adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Başvurucu, başvuru formunda emekli orgeneral olduğunu belirtmektedir. Başvurucu, 5 no.lu CD’ye ilişkin dijital delilin ana delillerden birisi olduğunu, dijital delilin sahte olduğunu, savunma hakkının kısıtlandığını, çelişmeli yargılama ilkesinin, gerekçeli karar hakkının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Ayrıca Yüce Divan’da yargılamanın yürütülmesi gerektiğine, tarafsız bir mahkemede yargılanmadığına dair şikayetleri de bulunmaktadır. ...’ bildirilmiştir. Bu itibarla söz konusu başvuruya ilişkin Bakanlık görüşünün hazırlanmasında yararlanılmak üzere ve görüşün hazırlanacağı süre de dikkate alınarak en geç 25 Temmuz 2022 tarihine kadar; TMK’nın mülga 10. Maddesi ile görevli Ankara (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesi›nin 2013/25 sayılı esası ile başlayıp Mahkemenizin 2014/144 sayılı esası üzerinden devam olunan yargılamaya ilişkin, başvurucu yönünden yakalama, gözaltı ve ev arama tutanaklarının, Cumhuriyet savcılığı tarafından alınan ifade tutanağı, sorgu tutanağı ile iddianamenin, tüm duruşma tutanaklarının, bilirkişi raporlarının, başvurucu veya müdafi tarafından yargılama sürecinde sunulan tüm yazılı savunma ve talep dilekçelerinin bir suretinin UYAP üzerinden Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini” ifadelerine yer vererek sürenin kısıtlı olduğunun altını çizdi.