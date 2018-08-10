28 Şubat mağduru öğretmenler AYM yolunda

Başörtüsü taktığı için devlet memurluğundan çıkarılan B.S isimli vatandaşa Anayasa Mahkemesi tarafından verilen manevi tazminat kararı, diğer mağdurlara örnek oldu. 28 Şubat döneminde başörtüsü yüzünden öğretmenlikten atılan Aysel Soyalan ve Sibel Bayramoğlu emsal karar sonrası Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya karar verdi.

SINIFIMI ELİMDEN ALDILAR

1999 yılında Kilis'teki Kemaliye İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Aysel Soyalan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada "Başörtülü olduğum için ciddi baskıya maruz kaldım. Bir gün okul müdürü toplantı yaptı. Sınıfımı benden alarak başka bir öğretmene verdi. Bana da 'şimdi git başını nereye vurursan vur' dedi. İnat ettim sınıfımdan çıkmadım. İki öğretmen aynı sınıfa derse girdik" diye konuştu.

TEMİZLİK İŞLERİNDEN SORUMLUSUN DEDİLER!

Öğrencilerinin de iki öğretmenle ne yapacağını bilemez bir halde eğitim aldığını anlatan Soyalan, "Çocuklar da ne yapacağını bilmiyordu. En sonunda beni Kilis'te Mehmet Ferhat Koçarslan İlköğretim Okulu'na sürdüler. Okuldaki ilk günümde, 'sen okulun temizlik işlerinden sorumlusun' dediler. Hiçbir öğretmen bu sözleri işiterek göreve başlamaz. Başörtüsüyle derse girdiğim için provokatör muamalesi gördüm. Hakaretler işittim" şeklinde konuştu. Ocak 2000 yılında mesleğinden atılan ve 2006 yılında afla birlikte göreve dönen Soyalan, "Psikolojik açıdan oldukça yıpranmıştım. Sağlığım da bozulmuştu. Görevi sürdürdüğüm Ankara Yenimahalle'deki Mürüvvet Bekir Elmaağaçlı İlköğretim Okulu'ndan emekliye ayrıldım" dedi.

DOĞUM İZNİNDE OKULDAN ATILDIM

28 Şubat döneminde okul öncesi öğretmeni olan Sibel Bayramoğlu ise, 1998 yılının Nisan ayında Konya’nın Selçuk ilçesinde bulunan Cemile Erkunt İlkokulu’nda öğretmenliğe başladı. Sürecin en kritik anlarında başörtüsü sorun edilen Bayramoğlu, “Bir öğretmen olarak okula dahi alınmadım. Okula girince ceza kesiliyor, tutanak tutuluyordu. Benim yerime lise mezunu bir kız vardı, o öğretmenlik yapıyordu. Yaşadığım baskıyı anlatabilmem mümkün değil” diye konuştu. Doğum iznine ayrıldığı sırada okuldan atıldığını anlatan Bayramoğlu şöyle devam etti: “Hukuksuz bir biçimde okulla ilişiğim kesildi. 2006 yılında işime geri dönebildim. Üsküdar’da Şehit Kader Sivri Ortaokulu’nda öğretmeniydim. Ancak o dönemde bile çok zor günler geçirdik. Müfettiş geldiğinde okuldan koşar adım kaçıyorduk. Bazı öğretmenler kapıları suratımıza çarpıyordu. Memur-Sen’in kıfayet itaatsizliği eyleminden sonra okullarda başörtümüzle görünür olduk.”