SON DAKİKA
28 Şubat kafası okulda hortladı! 'Ben sevmiyorum çıkar başörtünü'
Gündem

28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

28 Şubat zihniyeti bu kez Kocaeli’nin Derince ilçesinde hortladı. İlk kez oruca niyet eden 3’üncü sınıf öğrencisi, okula da başörtüsüyle gitmek istedi. Sınıf öğretmeni öğrenciyi, "Ben sevmiyorum" diyerek derse almayıp başını açtırdı!..

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı.

Edinilen bilgilere göre 10 yaşındaki öğrenci, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk kez oruç tutmaya niyet etti. Bu kapsamda okula başörtüsü takarak gitmek istedi.

Ancak sınıfa başörtülü şekilde giren öğrenciye öğretmeni tarafından müdahale edildi.

Sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı ve başörtüsünü çıkarmasını istedi. Öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Ne diyelim Müslüman bir ülkede ne olduğu bellisiz tipler. Müslüman zaten hakiki Müslüman olsa chp zihniyeti bu ülkede şimdiye kadar tarih olurdu. Öyle bir Müslüman ki namaz kılar oruç tutar ama chp'ye oy verir. Sonrada ben müslumanim diye ortalıkta sürterek dolanır.

Cengiz

Acil kapı dışarı CHP den vekil olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
