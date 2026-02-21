28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
28 Şubat zihniyeti bu kez Kocaeli’nin Derince ilçesinde hortladı. İlk kez oruca niyet eden 3’üncü sınıf öğrencisi, okula da başörtüsüyle gitmek istedi. Sınıf öğretmeni öğrenciyi, "Ben sevmiyorum" diyerek derse almayıp başını açtırdı!..
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı.
Edinilen bilgilere göre 10 yaşındaki öğrenci, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk kez oruç tutmaya niyet etti. Bu kapsamda okula başörtüsü takarak gitmek istedi.
Ancak sınıfa başörtülü şekilde giren öğrenciye öğretmeni tarafından müdahale edildi.
Sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı ve başörtüsünü çıkarmasını istedi. Öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Gündem
CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı
Gündem
FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!