28 Şubat darbecisine hukuk işlemiyor mu?

Yavuz Selim İstanbul

28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştiren ve ömürboyu müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 cuntacı hâlâ tutuklanmadı. Aralarında Çevik Bir, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak’ın da bulunduğu müebbetlik darbecilerin 25 gündür aramızda dolaşmasına müsaade ediliyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 9 Temmuz’da cezalarını onadığı 28 Şubatçılar’ın cezaevi işlemlerinin ağırdan alınmasına tepkiler büyüyor...

Mağdurlar adalet istiyor

Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Avukat Mehmet Şamil Şenalp, sürecin uzamasının yargıya güveni azalttığını belirterek, şunları dile getirdi: “Mahkemenin yargılamasının çabuk yapılması nasıl ki anayasal zorunluluksa, bunun doğal sonucu olarak mahkeme kararının en kısa sürede yerine getirilmesi bir anayasal mecburiyettir. Bu zorunluluk hem Anayasa’da hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde de yine yargılamaların en kısa sürede tamamlanması noktasında bir gerekliliktir. Burada binlerce 28 Şubat mağduru, bu insanların ceza almalarını ve cezalarını çekmelerini dünya gözüyle görmeyi bekliyor. Sürecin uzaması hem yargıya güven noktasında hem de ‘acaba infaz hususunda farklı uygulamalar olabiliyor mu’ düşüncesini doğuruyor.”

Gecikme cuntacıyı cesaretlendirir

Şenalp, şöyle devam etti: “Hızlandırılması gerekirken sürecin uzatılmasının kabulü ise asla kabul edilemez. Nasıl ki AYM bazı dosyaları, diğer dosyaların arasından alıp kamuoyu ilgili ve toplum beklentisi diyerek öncelikle incelemeye alıyorsa, toplum beklentisinin olduğunu infaz konuları da hızlandırılmalıdır.. Adaletin ve infazın gecikmesi cuntacıları cesaretlendiriyor. Bu tavır darbecileri cesaretlendirir. Kanun önünde darbeci olmak bir imtiyaz değildir. Bilakis toplumu etkilemesi itibariyle onlara cesaret değil bir an evvel demir parmaklıkların arkasına girip cezalarını çekmesi tüm toplumun haklı bir beklentisidir. Onlar bugüne kadarki hayatları itibariyle imtiyaza alışmışlar. Bu imtiyaz beklentisinin artık bittiğini onlar da görmek durumundadır. Maalesef bu gecikme kamuoyunu rahatsız ediyor.”

İbret dersi verilmeli

Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Mustafa Kuran da, 28 Şubatçıların tutuklanmasının ibret dersi olacağını, prosedürün hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Prosedür itibariyle tebliğ sonrasında re’sen tutuklama cihetine gidilmelidir. Mahkemenin verdiği kararlar kesinleştikten sonra infaz mutlaka gerçekleşmelidir. Çevik Bir gibiler yaptıkları kötülüklerin cezasını mutlaka görmelidir. Yakın bir dönemde infaz edileceklerini düşünüyorum. “Tüm Hukukçular Birliği olarak hukuka çağrımızdır. Cezası onanan 28 Şubatçıların hemen tutuklanması gerekir. Tutuklama prosedürü hızlanmalıdır. İbret dersi verilmesinin görülmesi gerekmektedir. Bunların eski asker olması kendilerine asla imtiyaz sağlamaz. Karar kesinleşmiştir. Karar kesinleştikten sonra hangi rütbede asker olursa olsunlar infaz gerçekleşecektir.”

Cezaları kesinleşen 28 şubatçılar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 28 Şubat davasında mahkumiyet kararını onadığı cuntacılar şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker.

