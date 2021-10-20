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Yaşam 28 Ekim Perşembe bankalar saat kaça kadar açık?
Yaşam

28 Ekim Perşembe bankalar saat kaça kadar açık?

28 Ekim bankalar saat kaça kadar açık olacak? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle hangi günlerin resmi tatil olacağını araştıranlar, bankaların 28 Ekim’de hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim’de bankalar açık oluyor mu? Resmi tatillerde bankacılık işlemi yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:44:00 -
28 Ekim Perşembe bankalar saat kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün resmi tatildir. Bankacılık işlemi bulunanlar ise 28 Ekim’de bankaların açık olup olmadığını araştırıyor.

28 Ekim Perşembe bankalar saat kaça kadar açık?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün resmi tatil. Resmi tatillerde bankalar hizmet vermiyor. 28 Ekim’de banka şubelerinin 13.00’e kadar hizmet vermesi bekleniyor. Bankacılık işlemi yapacak olanlar ise mobil şubelerden resmi tatil ve hafta sonları pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor.

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