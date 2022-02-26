26.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذٖينَ اٰمَنُوا يُقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فٖيهِ وَلَا خِلَالٌ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar."

(İbrâhîm Suresi - 31) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) TEFSİRİ: Buradaki “alım satım” ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur’an’da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimize,

- İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir, diye sorulunca;

- “Allah’a saygı (takva) ve güzel ahlaktır.” buyurur.

- İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir, diye sorulunca da:

- “Ağız ve cinsel organdır.” diye haber verir.

(Tirmizî, Birr 62)

AÇIKLAMASI:

Ağız, söyleyeceği güzel sözler, yapacağı zikirler ile insanı cennete gönderebileceği gibi, insanlara ve kendisini yaratana karşı söyleyeceği çirkin sözler, küfürler, gıybet ve koğuculuklar, iftiralar ve daha başka kötülüklerle sahibini cehenneme yollayabilir.

Peygamber Efendimiz (asm) insanı cehenneme en fazla sokan iki şeyden diğerinin cinsel organ olduğunu haber vermektedir. Bunlar Cenab-ı Hakk’ın yarattığı istikamette helal dairede kullanıldığı, günaha alet edilmediği sürece insana bir zarar getirmezler. Nitekim Kuran-ı Kerîm’de “ırzlarını ve iffetlerini koruyan erkeklerle kadınlar” günahtan korundukları için övülmüşler, Allah Teâlâ’nın bağışını kazanmışlar ve kendileri için hazırlanan büyük mükafatları hak etmişlerdir.

Hadisimizde takva ile güzel ahlakın, ağız ile cinsel organın yan yana zikredilmesi anlamlıdır.

Zira takva, kul ile Allah arasındaki ilişkiyi, güzel ahlak ise kulların birbiriyle olan ilişkilerini en iyi şekilde düzenler.

Öte yandan ağız, Allah’ı inkar, gıybet, koğuculuk, iftira gibi çirkin davranışların ortaya konmasına sebep olabildiği gibi, cinsel organ da zina ve benzeri çirkinliklerin yapılmasına vesile olabilir.

Buna göre:

- Cennete girmeye en fazla sebep olan takva ile güzel ahlaktır.

- Cehenneme girmeye en fazla sebep olan ise ağız ile cinsel organdır.

(bk. Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)