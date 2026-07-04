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Dünya 250’nci yıl kutlamalarına sıcak darbesi! Bağımsızlık Günü'nde karanlık çöktü
Dünya

250’nci yıl kutlamalarına sıcak darbesi! Bağımsızlık Günü'nde karanlık çöktü

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250’nci yıl kutlamalarına sıcak darbesi! Bağımsızlık Günü'nde karanlık çöktü

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları aşırı sıcaklar ve elektrik kesintileriyle adeta gölgelendi.

ABD’de 250. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde aşırı sıcaklar nedeniyle aksaklıklar yaşandı.

 

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage internet sitesine göre, ortabatı ve kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı sıcaklar etkili oldu.

 

Bu bölgelerdeki 842 binden fazla eve hava koşulları nedeniyle elektrik verilemedi.

Yetkililer, bu kesintilerden çok sayıda insanın etkilendiğine dikkati çekerek, vatandaşları bunaltıcı sıcaklara karşı uyardı.

 

Aşırı sıcaklar, ABD'nin bazı bölgelerindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarını da aksatırken başkent Washington'da sabah yapılması planlanan geçit töreni iptal edildi.

 

Başkentteki Büyük Amerikan Eyalet Fuarı da çok sayıda kişinin sıcaktan kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmesinin ardından geçici olarak kapatıldı.

 

Ülkenin demir yolu hizmetlerini sağlayan Amtrak, aşırı sıcaklar nedeniyle bir dizi tren seferini iptal edeceğini duyurdu.

 

Amtrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sıcaklık kaynaklı koşullar nedeniyle 88, 106, 107, 142, 159, 163, 666, 667, 694 ve 695 numaralı tren seferleri tamamen iptal edilmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, özellikle dün doğu kıyısında ve ortabatıdaki 165 milyondan fazla insan rekor sıcaklıkların etkisi altında kaldı.

 

Ülkenin New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware eyaletlerinde bazı şehirler dün 39,5 dereceyi görerek tüm zamanların en sıcak günü rekorunu kırmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlaması sırasında yaşanan bu elektrik kesintileri ve sıcaktan kaynaklanan aksaklıklar, emperyal gücün aslında ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Ülkede vatandaşlar bunaltıcı sıcağa karşı mücadele ederken, başkent Washington'da geçit töreni iptal edilip fuar kapanması da büyük bir zafiyetin göstergesi. Allah'ın kudreti her zaman üstün olur ve gerçek güç ancak imanla elde edilir.
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