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İSLAM 25.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-25 05:30:00 -
25.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُؕ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَاؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız.

  Şu bir gerçek ki; insanoğlu çok zalim, çok nankördür!"

 (İbrâhîm Suresi - 34)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ:  

 

Âyette Allah insanların istediği her şeyi verdiğini, bu nimetlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu ifade buyurmuştur. Bütün bu nimetlerden faydalanan insanoğlunun her an Allah’a şükretmesi gerektiği halde o, nimetleri vereni görmezlikten gelerek nankörlük etmekte, O’na ortak koşmaktadır. Bu sebeple Allah, “İnsanoğlu çok zalim, çok nankördür!” buyurarak onun fıtratındaki olumsuz özelliklerine dikkat çekmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir.”

 (Kenzü’l-Ummal, III/238, h.no: 6336)

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