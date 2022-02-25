25.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَالَّذٖينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهاً اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتٖي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَاماًۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) bunları işleyen kimse cezasını bulacak."

(Furkân Suresi - 68) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) TEFSİRİ: Her türlü iyilik, Allah’ın birliğini kabul edip yalnız O’na kulluk ederek, O’nun hoşnutluğunu gözeterek, herhangi bir çıkar peşinde olmadan, bir ibadet anlayışı ve özverisiyle yapıldığı takdirde Allah katında değer kazanacağı için âyette tevhid inancına vurgu yapılmakta; özellikle bu inançla insan hayatına saygı ve zinadan sakınma yani iffet ve namus duygusu arasında ilişki kurulmakla da imanın ahlâk üzerinde etkili olduğu, imanla ahlâk arasında kesin bir ilişki bulunduğu ima edilmektedir. Râzî’ye göre âyette insan hayatına saygılı olmanın aslî bir görev, bir ilke; haklı sebeplerle savaşma, nefsi müdafaa gibi haklı durumlarda adam öldürmenin ise istisnaî haller olduğuna işaret edilmiştir (XXIV, 111). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 138









ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Nefsimin, kudreti altında bulunduğu Allah'a kasem ederim ki, şayet yemin etmem gerekirse, şu üç husus üzerine yemin edebilirim:



- Yardımdan dolayı mal noksanlaşmaz.



- Allah'ın rızasını umarak, haksızlık edeni bağışlayan kimsenin, Allah ancak kıyamet gününde üstünlüğünü arttırır.



- Dilencilik kapısını kendisine açmayan kimseye, Allah fakirlik kapısını açmaz."

(Tirmizi, Zühd, 17; İbn Mâce, Zühd 8)