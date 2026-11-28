Çinli otomotiv devi CHERY, otomobil satışının ardından müşterilerine sunduğu hizmetleri güçlendirmek için yeni bir adım attı. 2026 CHERY Küresel Satış Sonrası Hizmetler Yetenek Yarışması'nın finali, 25 ülke ve bölgeden servis uzmanlarının katılımıyla Çin'in Wuhu kentinde gerçekleştirildi. 1.000'den fazla teknisyenin katıldığı eleme aşamalarının ardından finale yükselen uzmanlar, teorik sınavlar ve uygulamalı testlerle yeteneklerini sergilerken teknik bilgi ve deneyimlerini de paylaşma fırsatı buldu. CHERY FAMILY CARE hizmet anlayışının gelişimini destekleyen yarışmayla marka, satış sonrası hizmetlerde teknik yetkinliği ve servis standartlarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. “Safety. For Family” yaklaşımını satış sonrası hizmetlere de taşıyan CHERY, araç sahipliği sürecinin her aşamasında ailelerin güvenini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden CHERY, kullanıcılarına sunduğu satış sonrası hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki aileler için de otomobile duyulan güven, araç sahipliği süreci boyunca sunulan satış sonrası hizmetlerle doğrudan ilişkilendiriliyor. Doğru arıza tespiti, onarım süreçlerine ilişkin şeffaf bilgilendirme ve profesyonel servis desteği, otomobilin ailelerin günlük yaşamındaki yeri açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 13 Kasım'da Çin'in Wuhu kentinde finali gerçekleştirilen 2026 CHERY Küresel Satış Sonrası Hizmetler Yetenek Yarışması, markanın farklı pazarlardaki servis uzmanlarını bir araya getirdi. 25 ülke ve bölgeden servis uzmanlarının katıldığı finalde gerçekleştirilen teorik sınavlar, uygulamalı testler ve teknik bilgi paylaşımı etkinlikleriyle CHERY, küresel satış sonrası hizmet standartlarının geliştirilmesine katkı sağladı.

Günlük yaşamın ihtiyaçlarına profesyonel servis çözümleri!

Satış sonrası hizmetlerde uzmanlığın temelini, arızaların doğru şekilde tespit edilmesi ve onarım işlemlerinin belirlenen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi oluşturuyor. Çocuklarını okula götürmek, işe gidip gelmek ve aileleriyle seyahat etmek için otomobillerini kullanan müşteriler açısından doğru arıza tespiti ve profesyonel onarım hizmetleri, günlük yaşamın kesintisiz devam etmesinde önemli rol oynuyor. 2026 CHERY Küresel Satış Sonrası Hizmetler Yetenek Yarışması kapsamında gerçekleştirilen teorik sınavlarda araç bakımı, arıza tespiti, onarım ve elektronik kontrol sistemleri gibi farklı alanlarda teknisyenlerin bilgi düzeyleri değerlendirildi. Standartlaştırılmış çalışma istasyonlarında gerçek servis koşullarının canlandırıldığı uygulamalı testlerde ise teknisyenlerin arıza tespit becerileri, servis prosedürlerine uyumları ve karmaşık teknik sorunları çözme yetkinlikleri ölçüldü. Yarışma kapsamında düzenlenen teknik forumlar, örnek onarım vakalarına ilişkin değerlendirmeler ve üretim tesisi ziyaretleri de farklı pazarlardan gelen katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıdı. Bu etkinlikler, servis uzmanlarının birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yanı sıra gelecekteki eğitim programlarının ve servis süreçlerinin geliştirilmesine de katkı sağladı. Profesyonel bakım ve doğru şekilde gerçekleştirilen onarım işlemleri, otomobillerin güvenli kullanımının sürdürülebilirliğini destekliyor. Satış sonrası hizmetlerde teknik uzmanlığını geliştiren CHERY, “Safety. For Family” yaklaşımını kullanıcıların araç sahipliği süresince ihtiyaç duydukları kontrol, bakım ve onarım hizmetlerine de taşıyor.

Yedek parça yönetimiyle servis süreçlerinde daha yüksek verimlilik!

Satış sonrası hizmetlerde müşteri deneyiminin kalitesini belirleyen unsurlar, teknik yetkinlikle sınırlı kalmıyor. Yedek parça bulunabilirliği, etkin koordinasyon ve şeffaf iletişim de bu süreçte önemli rol oynuyor. Müşterilerin araçlarında gerçekleştirilen işlemler, ihtiyaç duyulan yedek parçaların tedarik süreci ve onarımın hangi aşamada olduğu konusunda bilgilendirilmesi, müşteri memnuniyetinin önemli bir parçasını oluşturuyor. 2026 CHERY Küresel Satış Sonrası Hizmetler Yetenek Yarışması kapsamında teknisyenlere yönelik değerlendirmelerin yanı sıra farklı ülkelerden yedek parça yöneticilerinin katılımıyla teorik sınavlar, uygulamalı iş süreçleri değerlendirmeleri ve küresel yedek parça yönetimi forumu da gerçekleştirildi. Katılımcılar, operasyonel deneyimlerini paylaşırken kendi pazarlarında karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçları da değerlendirme fırsatı buldu. Yedek parça yönetimi alanındaki uzmanlığı geliştirmeyi ve servislerin ihtiyaçlarıyla yedek parça operasyonları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, onarım süreçlerinde verimliliğin artırılmasını da destekliyor. Elde edilen bilgi ve deneyimlerin etkin iş birliği, şeffaf iletişim ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanan uygulamalarla servis süreçlerine aktarılması hedefleniyor.

CHERY araç sahipliğinin her aşamasında ailelerin yanında!

Türkiye'deki CHERY kullanıcıları açısından küresel ölçekte gerçekleştirilen bu çalışmaların günlük yaşama yansımalarını profesyonel araç kontrolleri, gerekli işlemlere ilişkin anlaşılır bilgilendirme ve onarım süreçleri hakkında zamanında iletişim kurulması oluşturuyor. CHERY FAMILY CARE, markanın küresel servis standartlarını ve prosedürlerini, farklı pazarların yol koşullarına, iklim özelliklerine ve müşteri alışkanlıklarına uygun yaklaşımlarla bir araya getiriyor. 2026 CHERY Küresel Satış Sonrası Hizmetler Yetenek Yarışması kapsamında gerçekleştirilen teknik bilgi ve deneyim paylaşımları da servis ekiplerinin uzmanlıklarını geliştirmelerine olanak tanıyarak bu hizmet anlayışını destekliyor. Küresel servis eğitim programlarını geliştirmeye devam edecek olan CHERY, yarışmadan elde edilen kazanımları gelecekteki eğitim programlarına ve standartlaştırılmış servis uygulamalarına da aktaracak. “For Family” yaklaşımı doğrultusunda profesyonel satış sonrası hizmetleri ailelerin mobilite deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefleyen marka, müşterileriyle kurduğu her iletişimde, gerçekleştirdiği her bakımda ve sunduğu her onarım hizmetinde güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.