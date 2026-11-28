Ancak yüksek rakamların konuşulduğu bu tabloda, Müslüman toplumun en temel hassasiyeti olan faiz yasağı da göz ardı edilmiyor. İslam dininde ayet ve hadislerle kesin olarak haram kılınan faiz sistemine bulaşmak istemeyen vatandaşlar için, ticari ortaklık esasına dayanan ve parayı reel ekonomide değerlendirerek kâr-zarar paylaşımı sunan katılım bankacılığı (kâr payı) sistemi öne çıkıyor. Öte yandan, paranın enflasyon karşısında erimesine karşı alınan nema veya kâr payının, haksız bir faiz kazancından ziyade paranın satın alma gücünü koruyan bir "değer koruma bedeli" ve ticari emek karşılığı olarak görülmesi gerektiği yönündeki fıkhi yaklaşım da tasarruf sahiplerinin tercihlerinde belirleyici oluyor.