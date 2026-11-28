750 bin TL'si olanlar dikkat! Bankaların mevduat getirisi dudak uçuklattı: İşte kuruşu kuruşuna o liste
Kasım 2026 itibarıyla bankaların 32 günlük vadeli mevduat ve katılım hesaplarında sunduğu güncel oranlar netleşti. 750 bin TL birikimi olan vatandaşların bir ay sonunda elde edeceği net kazançlar 15 bin TL ile 21 bin 700 TL bandında değişirken; İslam iktisadı hassasiyeti taşıyan kesimler için faizin haram olduğu gerçeği karşısında katılım bankalarının sunduğu "kâr payı ve ticaret ortaklığı" modeli ile paranın enflasyon karşısındaki değer kaybına ilişkin fıkhi değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.