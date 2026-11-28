28 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (28 Kasım 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٣٦) اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُتْرَكَ سُدًىؕ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(36) İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?
(Kıyame Suresi, 75/36) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Susan (dilini tutan) kurtuldu.”
Kaynak: Tirmizî, Kıyâmet, 50/2501; Dârimî, Rikâk, 5
AÇIKLAMASI:
Yerinde yapılan bir sükût, insana huzur verir, vakar bahşeder, kalbî derinlik kazandırır ve kurtuluşa erdirir. Velhâsıl, sükût ve tefekkürün faydaları saymakla bitmez.
GÜNÜN SÖZÜ: