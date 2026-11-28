Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 6’ya 3 üstünlüğü bulunuyor. Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü yer alıyor. 9’u Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 3 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 15 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 gol kaydetti. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle: