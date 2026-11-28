Şarkılarında köpek gibi havlayan Rapçi Lvbel C5 Kıbrıs şehidimiz Cengiz Topel'i şarkısına alet etti!
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Rapçi Lvbel C5, Batuhan Uzunkol (Batuflex) ile ortaklaşa yayınladığı “OHAOHAOHA” adlı şarkısında Kıbrıs’ta Rum kuvvetleri tarafından esir alındıktan sonra işkenceyle şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in adını kullandı.
Rapçi Lvbel C5, yeni yayımlanan şarkısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nda esir düşerek işkenceyle şehit edilen Türk pilot Cengiz Topel'in adını kullandı. Şarkıdaki ifadeler sosyal medyada tepki çekti.
Şarkıda Türk milletinin hafızasında kahramanlık ve fedakarlıkla yer edinen bir ismin müzik malzemesi haline getirilmesi tepki çekti. Şarkıda, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında esir alınarak ağır işkenceler sonucu şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adının yer alması toplumsal hafızada derin bir rahatsızlık yarattı.
BİR KAHRAMANIN HATIRASI ŞARKI MALZEMESİ YAPILDI
8 Ağustos 1964’te Kıbrıs’a yönelik hava harekâtı sırasında savaş uçağı vurulan Cengiz Topel, paraşütle atladıktan sonra Rum kuvvetleri tarafından esir alındı. Ağır işkencelere maruz bırakılarak şehit edilen Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olarak tarihe geçti.
HÜKÜM GİYMİŞ VE HAPİS YATMIŞTI
Bilindiği gibi; Bodur, geçtiğimiz günlerde de yine başka bir şarkısındaki skandalla gündeme gelmiş; mahkeme tarafından Türk edebiyatı dersi alması konusunda cezalandırılmıştı.
Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan da hüküm giymiş ve hapis yatmıştı.
TEPKİ GELİNCE ÖZÜR DİLEYİP ŞARKI SÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Lvbel C5, gelen tepkilerin ardından özür dileyerek şarkısının sözlerini değiştireceğini duyurdu.