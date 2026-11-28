Ormanda mahsur kalan kız çocukları kurtarıldı! Küçük kızın sözleri yürekleri ısıttı
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Kocaeli’den Bolu’ya geziye gelen 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda çamura saplandı. Ormanlık alanda mahsur kalan kafilenin kurtarılma görüntüleri ortaya çıkarken, çocuklardan birinin ekiplere “Allah razı olsun” sözleri yüreklere dokundu.
Kocaeli’den Bolu’ya gezi amacıyla gelen kafile, dönüş yolunda korku dolu anlar yaşadı. İçerisinde 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, ormanlık alanda çamura saplanarak ilerleyemedi.
EKİPLER MAHSUR KALAN KAFİLENİN İMDADINA YETİŞTİ
Düzce’nin Yığılca ilçesi sınırlarında bulunduğu belirtilen minibüse ulaşmak için harekete geçen kurtarma ekipleri, araçta mahsur kalan çocukları ve beraberlerindeki görevlileri güvenli bir şekilde tahliye etti.
“ALLAH RAZI OLSUN”
Kurtarma çalışmalarına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, ekiplerin çocukları araçtan çıkardığı anlar yer aldı. Yaşadıkları korkunun ardından kurtarılmanın sevincini yaşayan çocuklardan birinin ekiplere “Allah razı olsun” dediği duyuldu.
Kurtarılan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.