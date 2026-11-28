Fintlix’in elektronik para kuruluşu izni iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Şirkete söz konusu izin, TCMB’nin 17 Ekim 2024 tarihli kararıyla verilmişti. İptal kararında 6493 sayılı Kanun’un 16’ncı ve 19’uncu maddelerine dayanıldı.
Buna göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında TCMB'nin 17 Ekim 2024 tarihli ve 11727/21326 sayılı kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verildi.