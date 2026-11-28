İBB Meclisi'nde dengeler değişiyor! AK Parti'ye 4 yeni katılım daha
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CHP ve Yeni Parti'den AK Parti'ye geçişler devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li 3, Yeni Partili 1 meclis üyesi daha AK Parti saflarına katıldı. Son katılımlarla birlikte AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki sandalye sayısı 135'e yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde siyasi dengeleri değiştiren yeni katılımlar yaşandı. CHP ve Yeni Parti'den ayrılan dört belediye meclis üyesi, siyasi hayatlarına AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.
ROZETLERİ ABDULLAH ÖZDEMİR TAKTI
AK Parti'nin Silivri'de düzenlediği İlçe Danışma Meclisi programında, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu ile Meclis Üyesi Mehmet Keleş'in AK Parti'ye katılımı gerçekleşti.
Yeni üyelerin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı.
CHP'DEN 3, YENİ PARTİ'DEN 1 İSİM
AK Parti saflarına katılan dört meclis üyesinin isimleri ve ayrıldıkları partiler şöyle:
Tan Hüseyin Kıroğlu: Silivri – CHP
Mehmet Keleş: Silivri – CHP
Cansel Armutlu: Sultangazi – CHP
Ali Can Yiğit: Maltepe – Yeni Parti
AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 135'E YÜKSELDİ
Son katılımlarla birlikte İBB Meclisi'ndeki temsil gücünü artıran AK Parti, 135 sandalyeyle meclisin en fazla üyeye sahip siyasi partisi oldu.
İBB MECLİSİ'NDE YENİ TABLO
Dört meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasının ardından açıklanan sandalye dağılımı şöyle şekillendi:
|
Siyasi parti
|
Üye sayısı
|
AK Parti
|
135
|
Yeni Parti
|
114
|
CHP
|
26
|
DEM Parti
|
16
|
Bağımsız
|
9
|
MHP
|
7
|
BBP
|
2
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