Karaca Mağarası'nda gerçekleştirilen kaya ıslahı ve koruma çalışmalarının tamamlandığını belirten Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, mağaranın yeniden ziyarete açıldığını ifade etti. Balki, "15 milyon yıllık oluşum süreciyle sarkıt, dikit ve sütunları, birbirinden farklı renk ve çeşitlerdeki motifleriyle doğanın eşsiz sanat eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri olan Karaca Mağarası'nda, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kaya ıslahı ve koruma çalışmaları yürüttük. Hepimizin bildiği gibi Karaca Mağarası, Gümüşhane'mizin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Burada sezonun başında özellikle giriş kısmında kaya düşmesi riski ortaya çıktı. Biz, ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak ve bu riski bertaraf etmek için burada kapsamlı bir şekilde kaya ıslahı ve koruma çalışması yürüttük. Bugün itibarıyla bu çalışmaları tamamlayarak mağaramızı yeniden ziyarete açtık. Mevsim şartları el verdiği ölçüde mağaramızı bu sezon için tekrar ziyarete açık tutacağız. Tabii, çok ciddi manada kar yağışı varsa tekrardan bahar döneminde, turizm sezonunda hizmete açacağız. Yürütülen çalışmaların ardından mağaramızı ziyaretçilerimiz için güvenli hale getirdik. Ben, yürütülen çalışmalardan dolayı İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.