Fenerbahçe yine yaptı yapacağını! Bu sefer olacak gibi: Ademola Lookman!
Sadettin Saran döneminde Fenerbahçe, Ademola Lookman için çok uğraşmıştı. Ancak oyuncu Atletico Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol ekibi kış döneminde tekliflere açık durumda...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sadettin Saran döneminde Fenerbahçe, Ademola Lookman için çok uğraşmıştı. Ancak oyuncu Atletico Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol ekibi kış döneminde tekliflere açık durumda...
Fenerbahçe taraftarlarının en çok üzüldüğü transferlerden biri Ademola Lookman'dı... Sadettin Saran döneminde Sarı-Lacivertliler, Atalanta ile ciddi görüşmeler yapmıştı. Fakat çeşitli sorunlar sebebiyle iş yattı. Nijeryalı yıldız, 2026'nın kış döneminde 35 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e satıldı.
29 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Ancak oyuncunun forma süreleri düzenli olarak düştü. Atletico Madrid onu satış listesine koydu. Ara transferde 30 milyon euro seviyesindeki teklifler kabul edilecek.
Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu için tekrar devreye girme ihtimalinin hayli yüksek olduğu öğrenildi.
Ademola Lookman'ın şu anda bir diz sakatlığı var. 1.74 boyundaki futbolcunun ocak ayına kadar tamamen düzelmesi bekleniyor. Yani transfer dönemi ve geri dönüş süreci açısından sorun gözükmüyor.
Sarı-Lacivertliler'in yine de teklif öncesinde sağlık raporlarını talep edeceği belirtildi. Lookman'ın ciddi anlamda Fenerbahçe şansı bulunuyor.
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