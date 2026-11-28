Türkiye, savunma sanayiinde son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımla küresel oyuncular arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Proje sayısını 62’den 1.500’e, sektörün ihracatını ise 248 milyon dolardan 10 milyar dolara çıkaran Türkiye, dünyanın en büyük 11’inci savunma ihracatçısı konumuna yükseldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002 yılında 62 projeyle yürütülen savunma sanayii faaliyetlerinin bugün bin 500’e yaklaştığını, aynı dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacminin ise 150 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 83

Sektördeki büyümenin istihdam ve yerlilik rakamlarına doğrudan yansıdığını ifade eden Yılmaz, “Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 83’e yükseldi. Sektörümüz, 4 bin 100’ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışanıyla yüksek teknolojiye dayalı üretimin ve nitelikli istihdamın önemli merkezlerinden biri hâline geldi” dedi. Yılmaz, savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosunun 2002 yılındaki 1,1 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 25 milyar dolara ulaştığını kaydetti. İhracat rakamlarındaki artışa da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında 10 milyar dolara yükseldiğini ve Türkiye’nin dünyanın en büyük 11’inci savunma ihracatçısı konumuna geldiğini açıkladı. Gelecek dönem hedeflerini paylaşan Yılmaz, “Değişen tehditlere cevap verecek teknolojileri geliştirirken geleceğin harekât ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklarımızı da güçlendireceğiz. On İkinci Kalkınma Planı dönemi sonunda savunma sanayii sektöründe 158 binin üzerinde çalışanla 30 milyar dolar ciroya ve 12,5 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında savunma projelerinin finansman yapısına açıklık getiren Yılmaz, komisyonda ifade ettiği ödeneğin Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projelerin toplam bütçesiyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Projelerin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan aktarılan kaynaklarla yürütüldüğünü hatırlatan Yılmaz, söz konusu fona 2025 yılında aktarılan vergi payının yaklaşık 259 milyar lira olduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca, savunma sanayii projeleri için önümüzdeki dönemde alternatif finansman kaynakları oluşturulması noktasında çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

ÇOCUK CİMER’İ GELİYOR

Yılmaz, CİMER’e 2026 yılının ekim ayı sonu itibarıyla 6 milyon 7 bin başvuru yapıldığını belirterek “Geçen yıl hizmete sunulan mobil uygulama üzerinden alınan başvuru sayısı da 66 bini aştı. Ayrıca çocuklarımızın görüş ve önerilerini iletebilecekleri Çocuk CİMER sisteminin kurulmasını planlıyoruz” dedi.

EN FAZLA YATIRIM ULAŞIMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası doğrudan yatırımlar ve 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’yla ilgili güncel verilerini de paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin desteklediği projeler kapsamında 2025 yılı başından bu yana toplam değeri 8,66 milyar doları bulan 73 yatırımın faaliyete geçtiğini belirten Yılmaz, bu projeler sayesinde 20 bini aşkın kişiye yeni istihdam sağlandığını kaydetti. Yılmaz, “1973-2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda önemli bir ivme yakaladı” dedi. 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nın detaylarını da aktaran Yılmaz, programda toplam tutarı 14 trilyon lira olan 3 bin 857 projenin yer aldığını ve başlangıç ödeneğinin 1,9 trilyon lira olarak belirlendiğini bildirdi. Yatırım ödeneklerindeki artış ve proje portföyünün rasyonelleştirilmesi sayesinde kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinin 2002 yılındaki 8,5 yıl düzeyinden 2026 yılında 3,4 yıla indirildiğini vurgulayan Yılmaz, en yüksek yatırım payını ulaştırma-haberleşme sektörünün aldığını, bu sektörü ise sırasıyla madencilik, eğitim ve tarım sektörlerinin izlediğini sözlerine ekledi.

HANGİ KURUMA NE KADAR BÜTÇE AYRILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 2027 yılı bütçesi için 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edildi. Bu ödeneğin yüzde 41’i, barışı destekleme faaliyetlerine, acil destek giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacak. Ayrıca:

● Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 547 milyar 467 milyon lira

● Diyanet İşleri Başkanlığı için 229 milyar 65 milyon lira

● Millî İstihbarat Teşkilatı için 57 milyar 897 milyon lira

● İletişim Başkanlığının bütçesi için 10 milyar 79 milyon lira

● Siber Güvenlik Başkanlığı bütçesi için 6 milyar 285 milyon lira

● Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesi için 2 milyar 159 milyon lira

● MGK Genel Sekreterliği bütçesi için 907 milyon 88 bin lira

● Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçesi için 1 milyar 916 milyon lira

● Millî Saraylar İdaresi Başkanlığının bütçesi için 5 milyar 768 milyon lira