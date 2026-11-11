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Otomotiv
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Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

Chery, kasım ayına özel TIGGO7 Comfort ve TIGGO8 Prestige modellerinde yeni satın alma seçeneklerini açıkladı.

#1
Foto - Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

Bireysel müşteriler için 400 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 oranlı finansman seçeneği de kampanyaya dahil edildi.

#2
Foto - Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

Model; geniş iç hacmi, dijital klima sistemi, multimedya donanımları ve sürüş destek teknolojileriyle aile kullanımına yönelik özellikler taşıyor. Şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da konfor sağlayacak donanımlar sunuyor.

#3
Foto - Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

Chery’nin 7 koltuklu SUV modeli TIGGO8 Prestige için ise tüzel müşterilere yönelik ayrı bir kampanya hazırlandı.

#4
Foto - Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

Modelde 600 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli, sıfır oranlı ticari finansman seçeneği sunuldu. TIGGO8 Prestige’in 1.6 litrelik turbo benzinli motoru 145 HP güç ve 275 Nm tork üretiyor. Motora 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Geniş bagaj hacmi, ihtiyaca göre düzenlenebilen koltuk yapısı ve 540 derece panoramik çevre görüş sistemi de modelin öne çıkan özellikleri arasında…

#5
Foto - Chery’den kasım kampanyası! İşte kaçırılmayacak o fiyatlar

Chery, kasım ayındaki satın alma seçeneklerinin yanı sıra satış sonrası hizmetlerini de sürdürüyor. CHERY FAMILY CARE kapsamında bakım, onarım ve ikâme araç gibi farklı ihtiyaçlara yönelik hizmetler sağlanıyor. Türkiye’de 55 yetkili satıcıyla faaliyet gösteriyor Chery International, Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmek amacıyla Eylül 2022’de Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu.

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