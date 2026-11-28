Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının değişip değişmeyeceği ve yeni adayın kim olabileceği yönündeki sorular için gelecek cumayı işaret etti. Özel, cevaplarını Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısında vereceğini söyledi.

Özel, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek cuma Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt vereceğim ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek önemli bir basın toplantısı yapacağım.”

TOPLANTININ İÇERİĞİNİ ŞİMDİLİK AÇIKLAMAYACAK

Özel, basın toplantısına dair ayrıntıları önceden paylaşmayacağını belirterek “Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim.” dedi.

Özel, “O toplantıyı herkes beklesin.” ifadesini kullandı. Adayın değişip değişmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.