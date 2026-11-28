Sultan II. Abdulhamid döneminde kendisine verilen nüfus cüzdanında Poyrazoğlu Ömer Dursun Efendi olarak kaydedilen Ömer Dursun Poyraz (Yörede Hacı Dursun Efendi diye bilinirdi) 1300 (1880) yılında Trabzon ili, Çaykara ilçesi, Akdoğan köyünde dünyaya geldi. Babası Mahmut Efendi, annesi Fatma Hanım’dır.



Ailesinin tek erkek çocuğu olduğundan tedrisatına büyük önem verilmiş, kendisinden hiçbir şey esirgenmemiştir. Aynı zamanda kendisi dini ilimlerin yoğun olarak tedris edildiği bir ortamda büyümüştür.



İyi bir âlim ve iyi bir abid olarak tasavvufa ayrı bir önem veren Ömer Dursun Poyraz, Delail-ul Hayrat kitabını elinden düşürmezdi. Torunu Hatice Poyraz tarafından nakledildiğine göre, İzmit Kandıra’ya geldiğinde mezkûr kitabının yanında olmadığını görünce derhal Çaykara’ya geri dönmüş, kitabını alarak Ramazan misafirliğini İzmit Kandıra’da tamamlamıştır.





Çaykara / Trabzon



Fırsat buldukça Allah’ın veli kullarını ziyaret eden Ömer Dursun Poyraz, gittiği her mekânda büyük zatların kabirlerini arayıp bulur, onların feyizlerinden istifade etmeyi görev bilirdi.



1909’da Trabzon vilayetinde girdiği imtihanda, Devlet-i Ali Osmani Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi Taşra Mekatib-i İbtidaiyesi Muallim-i Sani Ehliyetnamesini üstün derece ile almaya hak kazandı. 1916 yılında Trabzon’un Ruslar tarafından işgal edilmesi sebebiyle yaşlı annesi ve iki çocuğuyla birlikte Bayburt-Sivas-Amasya güzergâhını takip ederek Havza’ya hicret etti. Yaşlı annesini bir merkep satın alarak taşıdı. Cumhuriyetin ilk Öğretmenlerinden olan Ömer Dursun Poyraz, muhacir olarak geldiği Samsun’un Havza ilçesinde 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra hoşuna gitmeyen birtakım uygulamalardan dolayı bu görevden ayrılmıştır.





Havza / Samsun



Türkiye’nin birçok bölgesinde özel olarak imamlık ve vaizlik görevinde bulundu. Halkla olan ilişkilerinde tarafsız kalmayı bilmiş, Çaykara’da herkesin güvendiği ve sevdiği bir şahsiyet olarak temayüz etmiştir.



28 Kasım 1976 günü sabahı kuşluk namazını kıldıktan sonra yatağında ruhunu yüce Rabbine teslim etti. Cenazesi, talebesi ve damadı olan Hacı Hasan Efendi (Hasan Rami Yavuz) tarafından kılındı ve Kovacık Camii ile evleri arasında yer alan aile kabristanına defnedildi.