Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında COP31 İklim Zirvesi'nin ardından yaşanan tartışmaları ele aldı.

Zirveden beklenen sonucun çıkmamasında fosil yakıt üreten ülkelerin ve küresel ortaklarının rolüne dikkat çeken Övür, Avrupa Birliği yönetiminin karbon izini ticari bir araca dönüştüren politikalarını da eleştirdi.

190'I AŞKIN ÜLKE TÜRKİYE'DE AĞIRLANDI

COP31'in dünya çapında bir organizasyon olduğunu hatırlatan Övür, 190'ı aşkın ülkeden temsilcinin, 100'e yakın devlet başkanının, çok sayıda bakanın, bürokratın ve 3 bini aşkın medya mensubunun Türkiye'de ağırlandığını aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında onlarca devlet başkanıyla iklim meselesinin ötesine geçen görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Övür, Türkiye'nin diplomasi ve iklim siyaseti açısından önemli bir başarı elde ettiğini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN “FİYASKO” SÖZLERİNE TEPKİ

Özgür Özel'in “Dünya basını yüzyılın fiyaskosunu yazıyor” şeklindeki açıklamasını eleştiren Övür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verdiği şu cevabı hatırlattı:

“Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız.”

GÜRSEL EROL'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özel'in değerlendirmelerinin aksine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un organizasyondan övgüyle bahsettiğini aktaran Övür, Erol'un şu ifadelerine yer verdi:

“Son derece başarılı bir hazırlık çalışması yaşandı. Bu işler öyle çok da siyaseten değerlendirilecek işler değil. Ben CHP'de yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Yani bizim kurultaylarımız bile çok daha kısa ve az sayıda olduğu hâlde bu kadar düzenli, bu kadar bütün detayları düşünülen bir organizasyon görmedim.”

YABANCI BASINDAN DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Financial Times yazarı Pilita Clark'ın Antalya Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerini de köşesine taşıyan Övür, İngiliz yazarın uzlaşma sağlanamamasını küresel ölçekte yaşanan sorunlar üzerinden değerlendirdiğini belirtti.

Clark'ın, “Antalya zirvesi emisyonlara karşı küresel önlemler almanın hâlâ ne kadar zor olduğunu hatırlattı. COP31 gecikmiş reformları tetiklemeli...” sözlerine dikkat çekti.

“EN HAFİF DEYİMLE İNSAFSIZLIK”

Zirvede anlaşmaya yanaşmayan ve dünyayı kirletmeye devam eden ülkeler yerine Türkiye'nin hedef alınmasını eleştiren Mahmut Övür, yazısında şu soruyu yöneltti:

“Anlamayan, anlaşmaya yanaşmayan ve dünyayı kirletmeye devam eden ülkeleri eleştirmek varken, ana muhalefet partisinin bütün oklarını Türkiye'ye yöneltmesi ve nara atarcasına 'fiyasko' olarak nitelemesi en hafif deyimle insafsızlık değil de nedir?”