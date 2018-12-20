24 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname sonucunda 24 ülkeye büyükelçi atandı ayrıca AB Daimi Temsilcisi değiştirildi.

Brezilya’ya Murat Yavuz Ateş, Portekiz’e Lale Ülker ve Romanya’ya Füsun Aramaz büyükelçi olarak atandı. Ayrıca AB Daimi Temsilciliğine Mehmet Kemal Bozay atandı.