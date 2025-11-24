  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
İSLAM 24 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
24 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (24.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٢٢١) هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطٖينُؕ
(٢٢٢) تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثٖيمٍۙ
(٢٢٣) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(221) Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
(222) Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler).
(223) Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancıdır.

(Şuarâ Suresi, 26/221-222-223)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde (210-212) Kur’an’ı Hz. Peygamber’e şey­tanların getirdiği, dolayısıyla onun bir kâhin olduğu iddiaları reddedilmişti. Burada ise şeytanların Hz. Peygamber’e yaklaşamayacakları belirtilmekte ve kimlere yaklaşabilecekleri açıklanmaktadır.

Şeytanlar ancak çok yalan söyleyen, iftira atan, sahtekâr, günah işlemekten çekinmeyen kimselere, yani kendilerine uygun karaktere sahip olanlara yanaşırlar.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 179

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 




GÜNÜN SÖZÜ:

 GÜNÜN FOTOĞRAFI:



ENLER:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23