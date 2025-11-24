24 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٢٢١) هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطٖينُؕ

(٢٢٢) تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثٖيمٍۙ

(٢٢٣) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(221) Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

(222) Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler).

(223) Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancıdır.

(Şuarâ Suresi, 26/221-222-223) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde (210-212) Kur’an’ı Hz. Peygamber’e şey­tanların getirdiği, dolayısıyla onun bir kâhin olduğu iddiaları reddedilmişti. Burada ise şeytanların Hz. Peygamber’e yaklaşamayacakları belirtilmekte ve kimlere yaklaşabilecekleri açıklanmaktadır.



Şeytanlar ancak çok yalan söyleyen, iftira atan, sahtekâr, günah işlemekten çekinmeyen kimselere, yani kendilerine uygun karaktere sahip olanlara yanaşırlar.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 179







