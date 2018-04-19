24 Haziran'da kaç parti seçime giriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından seçime hangi partilerin gireceği merak konusu oldu.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin yasa teklifini bizzat kendisi TBMM’ye götürdü. Başbakan Yıldırım’a İyi Parti’nin seçimlere girip giremeyeceği gazeteciler tarafından soruldu. Yıldırım, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı sorusuna Yıldırım, şöyle yanıt verdi:

"Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. O bakımdan ben parti adı telaffuz etme ihtiyacı bile duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır."

YSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti’nin seçime katılma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu:

"Siyasi partilerin hangi şartlar altında seçime katılacağı hususu Siyasi Partiler Kanunu’nda 36. maddede, 298 sayılı kanunun 14/11’de yazılı. Bizim bu konuda içtihatlarımız da var, internet sitemizde yazılı. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları, kayıtları isteyeceğiz. YSK olarak, hangi partilerin seçime katılma hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa, kısa süre içerisinde incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Biz bir arada Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı günde olacağı için takvimi de aynı süreç içinde birlikte hazırlamayı düşünüyoruz."

Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesi "Siyasi partilerin seçimlere katılması"nı düzenliyor. Bu maddede, "Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır" düzenlemesi yer alıyor. YSK, siyasi partilerin, kongre tarihlerini ve teşkilatlarının durumunu inceleyerek, seçime katılıp katılmayacaklarını karara bağlıyor. YSK, İYİ Parti’nin de seçime girme yeterliliğini bu düzenleme ışığında değerlendirecek.

NEDEN 24 HAZİRAN?

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim için 24 Haziran'ın seçilmesinin özel bir nedeni olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

"Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından, ülkenin gündeminden bir an önce konunun da düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Ramazandan sonraki demek ki bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda da belediye başkanlığı seçimleri olacak.''

Yıldırım, 24 Haziran'da seçimin yapılmasına ilişkin teklifin meclise hemen sunulacağını belirterek, "Süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı, Mecliste tabii bunun teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Süreç resmen başladı, gayet tabii bugün verilmiş olur" dedi.

SEÇİMLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile oldukça geniş bir yelpazede istişare ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsat bulduk" diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Daha önce yapılan açıklamada belediye seçimlerinin 24 Mart 2019 tarihinde olacağı açıklanmıştı.

"AK Parti seçimleri her zaman vaktinde yapmaya özen gösteren bir parti. Bunun bir iki istisnası var. Türkiye'nin iç ve dış şartları bunu gerektirdi. Erken seçim yapmamaya vaktinde seçim yapmaya bugüne kadar kural olarak özen gösterdik. Bu çerçevede şu anda planlanmış anayasal takvim 24 Mart 2019'da yerel seçimler, 3 Kasım 2019'da da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimini yapacağız. Bu ilkesel olarak AK Parti'nin duruşudur. Temenni ederiz ki Türkiye'nin özel şartları içinde bulunduğumuz özel şartları herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Biz AK Parti Seçim işleri birimi olarak hiç seçim olmayacakmış gibi sakin, vakarlı, dingin ama yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız."

CHP’DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklamasının ardından ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız" dedi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da, "Milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek durumundadır" dedi. Tezcan, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soru üzerine, "Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır" diye konuştu.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın bir biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiptirler. Yerel demokrasi bakımından yerel yönetimlerin seçimle gelmeleri büyük önem taşımaktadır. Anayasa’nın 67. Maddesinde yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle iş başına geldikleri açıkça belirtilmiştir. Yerel seçim vatandaşların belirli süreler için köy, mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel hizmetlerini yerine getirmesi için yöneticilerini seçmesi demektir. Örnek olarak belediye başkanı seçimi ve muhtar seçimi yerel seçimlerdendir.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Ülkemizde yerel seçimler beş senede bir yapılmaktadır. Ülkemiz en son 2014 yılında yerel seçime gitmiştir. Yani bir dahaki muhtar, belediye başkanı gibi yöneticilerin seçimleri 2019 yılında gerçekleştirilecektir. Bu seçimde de yine diğerlerinde olduğu gibi okullara sandıklar kurulacak, oy kullanma hakkına sahip olan her birey için bir oy pusulası ve zarf hazırlanacaktır. Bireyler kendileri için hazırlanmış olan kabinlere girerek yeni yöneticilerini seçeceklerdir. Hatta şimdiden çok sayıda siyasi parti ve kişi 2019 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için çalışmalarına başlamıştır.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi ve belediye meclisi için üyeler seçilmektedir.